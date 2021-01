RENATE – Tramite una nota apparsa sul proprio sito il Renate ha comunicato “di aver ottenuto a titolo definitivo dal Calcio Catania, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente. Centrocampista italo-brasiliano classe 1989, nativo di Cruzeiro do Sul, vanta oltre 230 presenze tra Serie B e Serie C dall’arrivo in Italia nel 2009. Ha indossato le casacche di Treviso, Padova, Como, Akragas e Melfi, conquistando due promozioni Advertisements .

