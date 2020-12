TORINO – Il quattordicesimo turno del campionato di Serie C si è aperto oggi con cinque anticipi.

Girone A

Il Renate tritura 4-0 la Giana Erminio e consolida il primo posto portandosi a 31 punti: la doppietta di Maistrello e le reti di De Sena e Sorrentino nel finale piegano gli ospiti, fermi al quindicesimo posto a quota 13.

Advertisements

Renate-Giana Erminio 4-0

Girone B

Colpo esterno del Cesena, che a tempo quasi scaduto

Advertisements

castiga laa casa sua: Capanni fa godere i bianconeri, più saldi ora in zona playoff. Un ottimoespugna il fortino del: eugubini a segno con Gomez, Ferrini e Oukhadda, inutile la rete bancorossa di Volpicelli per il temporaneo 1-1. Umbri a 15 punti, sotto di quattro lunghezze rispetto ai marchigiani. Iltorna alla vittoria: ai canarini (ora a 24 punti) basta un gol di Prezioso realizzato dopo appena un minuto di gioco per sbarazzarsi della, che resta a quota 10.

Legnago Salus-Cesena 0-1

Matelica-Gubbio 1-3

Modena-Fermana 1-0

Girone C

Grazie alla rete di Montalto poco dopo la mezz’ora, il Bari vince contro la Paganese a domicilio e si issa 29 punti, quattro in meno della Ternana capolista.

Paganese-Bari 0-1

TUTTO SULLA SERIE C