L’Autodromo di Monza ha ospitato il secondo round stagione della Renault Clio Cup Europe, il primo in Italia. In gara 1 vittoria al francese David Pouget; Lorenzo Baroni, giornalista della Gazzetta, autore di una prova in recupero nella Press League: 19° alla fine

Sotto una pioggia dai tratti autunnali l'Autodromo di Monza ha ospitato la Renault Clio Cup Europe, secondo appuntamento della stagione 2021, il primo in Italia. Sabato 1 maggio, in occasione di gara 1 del campionato monomarca vinta dal francese David Pouget, si è disputata anche la prima prova della Press League: sulla Clio numero 333 il giornalista della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Baroni, ha chiuso diciannovesimo, in rimonta.

RENAULT CLIO CUP EUROPE: LA GARA — A caratterizzare l’avvio di gara 1 della Renault Clio Cup il regima di bandiera gialla e safety car per consentire alle 26 vetture iscritte una partenza sicura considerate le condizioni meteo. Sin dalle prime battute tanta bagarre e una lotta serrata per le prime posizioni, con la visibilità ridotta ai minimi termini e scarso grip nelle forti staccate tipiche del Tempio della Velocità. Nel corso dei 25 minuti (più un giro) della competizione in evidenza in gara 1 in evidenza Pouget, che chiuderà primo staccando di 1’’334 il connazionale Anthony Jurado, secondo al traguardo. Terzo l’altro francese, Nicolas Milan (+5’’551).

La classifica finale — Il primo degli italiani, in quarta posizione, è Lorenzo Nicoli (+6’’093), che ha dovuto scontare una penalizzazione a motori spenti, perdendo una posizione rispetto al risultato in gara. Al volante delle Renault Clio Cup di quinta generazione tra i protagonisti della prima gara del fine settimana monzese l’esperto Simone Di Luca, già vincitore del campionato monomarca. Il pilota romano classe 1978, scattato dalla posizione numero 13, chiudeva quinto (+6’’426), siglando anche il miglior tempo sul giro in 2’28’’459.

RENAULT CLIO PRESS LEAGUE: GARA 1 — A Monza sabato 1 maggio è andata in scena la prima gara della Clio Cup Press League di Renault Italia con una vettura, la numero 333, guidata dal giornalista Lorenzo Baroni – vincitore dell’ultima edizione della serie, nel 2019 – della nostra testata, che scattava dalla penultima casella (numero 25) e ha chiuso in posizione 19. “Su una pista così bagnata non è stato facile tenere sotto controllo il pattinamento della vettura in accelerazione e le staccate al termine dei lunghi rettilinei monzesi andavano calibrate con attenzione” commentava il giornalista del nostro quotidiano al termine della prova.

RENAULT CLIO CUP EUROPE: IL CALENDARIO — Domenica 2 maggio a Monza gara 2 della Renault Clio Cup Europe, secondo round della stagione 2021 (il primo in Italia). Il campionato prevede nel complesso 15 appuntamenti, quattro complessivi nel nostro Paese: le prossime date a Misano il 6 giugno, Imola il 25 luglio, nuovamente Monza il 31 ottobre per l’ultimo evento dell’annata.

