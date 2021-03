LIVERPOOL (INGHILTERRA) – All’Everton basta il gol di Richarlison al 9′ per battere il Southampton e vincere di misura 1-0 a Goodison Park. Vittoria preziosa per Ancelotti, soprattutto in virtù dello stop di Chelsea e West Ham: adesso i Toffees sono a 43 punti come il Liverpool, a un punto dai Blues quinti e a due dal quarto posto degli Hammers. La Champions è più vicina. La rete di

Richarlison arriva in apertura: aggancio e dribbling al portiere prima di depositare in porta. L’Everton difende l’1-0 fino alla fine, soffre ma resiste. Esulta Ancelotti.

Fonte tuttosport.com

