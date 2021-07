Rieccolo. In attesa di altri arrivi dal mercato il Milan riabbraccia il suo fantasista: Brahim Diaz è atterrato all’aeroporto di Linate alle 11.10 con un volo da Madrid. Venerdì ha lasciato il centro sportivo del Real per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. L’anno scorso ha segnato 7 gol in 39 partite, ha fatto sia l’esterno che il trequartista, ha servito anche diversi assist. Maldini e Massara non hanno mai avuto dubbi sul suo ritorno. Diaz 2.0 inizia già oggi. Intercettato dai cronisti presenti, inoltre, lo spagnolo ha risposto con un bel sorriso nascosto dalla mascherina: “Sono super contento di essere qui, forza Milan!”.