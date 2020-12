Il gol non è servito a far festeggiare il suo Monaco, ma è un gol che moralmente vale tantissimo e non può che far felice il ct Mancini. Pietro Pellegri è tornato a segnare dopo più di due anni e tantissimi problemi fisici, anche se la sua squadra ha perso sul campo del Lille: gli euroavversari del Milan hanno vinto 2-1 con le reti nella ripresa di

. L’attaccante italiano, entrato al 69′, ha messo il proprio timbro allo scadere su assist di. L’ultimo sigillo in gara ufficiale era arrivato in Bordeaux-Monaco del 28 agosto 2018. Per la squadra del Principato primo ko dopo 4 vittorie di fila, Lille che sale provvisoriamente al secondo posto, a -2 dal Psg capolista.