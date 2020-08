Castel di Sangro – Sospiro di sollievo per il Napoli, dopo l’esito del primo ciclo di tamponi a cui la squadra si era sottoposta domenica pomeriggio, al momento del raduno al San Paolo. Non ci sono positivi e dunque il gruppo è partito al gran completo per il ritiro a Castel di Sangro, che si concluderà il 4 settembre.

I 35 di Gattuso

Gattuso ha portato con sé addirittura 35 giocatori, come si legge nella lista ufficiale dei convocati pubblicata sui social dal club. Portier: Ospina, Meret, Contini e Daniele. Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani e Luperto. Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano e Machach. Attaccanti: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti e Tutino.

Mille tifosi all’allenamento, sold out su internet

Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento e allo stadio Patini sarà consentito a mille tifosi di assistere alla seduta degli azzuri in tribuna. Insigne e compagni ritrovano dunque i loro sostenitori dopo una lunga separazione forzata, iniziata con il lockdown il 29 febbraio. Le prenotazioni sono state fatte su internet e c’è il sold out. Stessa procedura per l’amichevole di venerdì. Ma è alto l’allarme per il coronavirus. Zona rossa in paese, obbligo di mascherine e distanziamento sugli spalti. Si riparte così.

