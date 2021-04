Il 24 e 25 aprile il Mondiale affronta per la prima volta una doppia gara su un circuito permanente, il Ricardo Tormo: il team Jaguar guida entrambe le classifiche del campionato per monoposto elettriche

La Formula E va in pista, in tutti i sensi. Nel weekend del 24 e 25 aprile si corre infatti il terzo round stagionale del Mondiale 2021 riservato a monoposto elettriche e i piloti, per la prima volta nella storia del campionato a emissioni zero, saranno impegnati in un circuito permanente e non cittadino, il Ricardo Tormo di Valencia.

Dopo Roma Una sfida nuova per i corridori che torneranno in azione dopo la doppietta dell’E-Prix di Roma, con i successi di Jean Eric Vergne in gara-1 e Stoffel Vandoorne in gara-2, e si cimenteranno su un tracciato più largo del solito e con curve più ampie di quelle cui sono abituati.

Jaguar in testa In Spagna riparte la lotta, con l’obiettivo di fermare la Jaguar, che è in fuga, sia nella classifica dei team in cui conduce con 82 punti davanti alla Mercedes-EQ (65) e alla DS Techeetah (46), sia in quella dei piloti, con il britannico Sam Bird leader con 43 punti davanti al compagno, il neozelandese Mitch Evans (39), e all’olandese Robin Frijns (Virgin Racing) a 34.

Il calendario aggiornato Il calendario del campionato è stato recentemente aggiornato, con l’uscita definitiva di Parigi, Seul e Sanya (Cina) e il rientro di New York, Londra e Berlino. Queste le prossime tappe aggiornate: 8 maggio Montecarlo (Monaco); 19-20 giugno Puebla (Messico); 10-11 luglio New York (Stati Uniti); 24-25 luglio Londra (Gran Bretagna); 14-15 agosto Berlino (Germania) al Tempelhof Airport, sede lo scorso anno degli ultimi sei appuntamenti del campionato.

Il programma e le dirette tv Questo il programma delle gare di Valencia, con le dirette tv in chiaro su Italia 1; in streaming sul sito Sportmediaset.it; in diretta su Sky Sport Collection e in streaming su Now Tv.

Il dettaglio della programmazione: Sabato 24 aprile

Ore 7.20: Libere1 su Sportmediaset.it.

Ore 9.15: Libere2 su Sportmediaset.it.

Ore 11: Qualifiche e Superpole 1 su Sportmediaset.it, Sky Sport Collection e NOW

Ore 15: Gara1 su Italia 1, Sportmediaset.it, Sky Sport Collection e NOW.

domenica 25 aprile

Ore 8: Libere3 su Sportmediaset.it.

Ore 10: Qualifiche e Superpole2 su Sportmediaset.it, Sky Sport Collection e NOW.

Ore 14: Gara2 su canale 20 mediaset e Sportmediaset.it, Sky Sport Collection e NOW

Formula E, le classifiche (primi 10)

Piloti

Sam Bird 43

Mitch Evans 39

Robin Frijns 34

Stoffel Vandoorne 33

Nyck De Vries 32

Pascal Wehrlein 32

Edoardo Mortara 30

Jean-Eric Vergne 25

Alexander Sims 24

Antonio Felix Da Costa 21

René Rast 21

Team

Jaguar Racing 82

Mercedes 65

DS Techeetah 46

Virgin Racing 38

Porsche Team 32

Venturi 31

Dams 29

Mahindra Racing 28

Audi Sport Team Abt 27

Dragon Racing 23

