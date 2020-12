NAPOLI – Giuseppe Riso, a Radio Kiss Kiss, ha parlato della situazione di due dei suoi assistiti. In primis Andra Petagna, che con il gol di ieri alla Sampdoria ha regalato tre punti al suo Napoli :” Petagna è l’attaccante una delle migliori squadre italiane. Ha in testa da sempre un obiettivo, cioè quello di raggiungere la Nazionale. So che Roberto Mancini lo segue con attenzione e Andrea cercherà di fare Advertisements . Andrea (Petagna, ndr) ha un rapporto forte con Gattuso, sa che rappresenta un valore aggiunto per il Napoli e da lui sta imparando tanto”. L’obiettivo di Riso si è spostato sul calciatore del momento, quel Gomez che sembra sempre più lontano dall’Atalanta dopo la frattura con Gasperini e accostato anche alla squadra di De Laurentiis: “Il Papu Gomez al Napoli? È il capitano dell’Atalanta e un uomo vero, ma ora è presto per parlare di mercato, non mi piace farlo con i se e con i ma“.