Un gol di Cavani al 6’ blinda la serata per gli inglesi che passano così il turno senza alcun problema considerando il 2-0 dell’andata: l’uruguaiano sfrutta un assist di Pogba per il gol che sarà poi quello del punteggio finale. Il Granada dopo soli due minuti spreca il pari con Herrera, nella ripresa la conclusione di Sanchez non ha fortuna. Al 90’ il 2-0 arriva per un autogol di Vallejo.