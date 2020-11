BARCELLONA (Spagna) – Dopo le esplosive dichiarazioni del diretto interessato appena sbarcato in Argentina, anche Rivaldo, personaggio tutt’altro che banale a Barcellona, con 130 gol in 235 partite e 2 Scudetti (più una Coppa di Spagna ed una Supercoppa Europea) a curriculum, esprime la propria opinione sul futuro professionale di Lionel Messi: “Questa sarà la sua ultima stagione in blaugrana – afferma il brasiliano ex Milan ai microfoni di Marca

Rivaldo: “Il Barcellona taglierà i salari”

-. Non riesco a immaginarmi il nuovo direttivo in grado di convincerlo a fare un passo indietro circa la sua decisione, considerando che il Barça non ha grandi risorse per permettersi di trattenerlo. E Messi avrà offerte migliori e molto importanti da parte di altre squadre“.

“A questo aggiungiamo che il Barcellona dovrà apporre dei tagli salariali, oltre al fatto che Messi voleva andar via al termine della stagione passata. Solo se vincono la Champions o LaLiga, o se Koeman sarà in grado di mettere su una squadra che gioca bene a calcio, solo così mi immagino che Messi possa riconsiderare la sua posizione. Ma insisto: temo che sarà la sua ultima stagione al Barcellona. Certamente, una cosa triste“, conclude Rivaldo.

Fonte tuttosport.com

