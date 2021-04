Andata della semifinale di Europa League tra i giallorossi e il Manchester United: tre sfide in casa dei Red Devils in Champions League, altrettante sconfitte

L’appuntamento tanto atteso per i tifosi della Roma sta per arrivare. Giovedì 29 aprile, alle 21, la formazione di Fonseca farà visita al Manchester United per l’andata della semifinale di Europa League: una notte da sogno, da battiti accelerati. Primo atto verso la finale di Danzica, in programma il 26 maggio: il ritorno all’Olimpico si giocherà una settimana dopo il match d’andata. Advertisements

IL MOMENTO — La Roma ha ormai la testa esclusivamente sull’Europa League. Lo dimostrano i recenti risultati ottenuti in campionato dai giallorossi: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta sul campo del Cagliari e gli uomini di Fonseca hanno conquistato un punto in tre giornate, considerando anche la sconfitta contro il Torino e il pareggio contro l’Atalanta. Una sola vittoria nelle ultime sette partite in Serie A per la Roma, che però si è assicurata la semifinale di Champions League eliminando l’Ajax ai quarti. Dall’altra parte, il Manchester United viene dal pareggio sul campo del Leeds di Bielsa: risultato arrivato dopo cinque vittorie consecutive in Premier League. I Red Devils sono una squadra in salute, hanno poco da chiedere in campionato (il City capolista è a +10, il West Ham quinto a -12) e possono concentrare tutte le energie sull’obiettivo Europa League: Solskjaer vuole rifarsi dopo l’eliminazione contro il Siviglia della passata stagione.

I PRECEDENTI — Manchester United e Roma si sono affrontate sei volte nella loro storia nelle coppe europee: tutte in Champions League e nel giro di un anno, dall’aprile 2007 all’aprile 2008. Doppia sfida nei quarti di finale alla prima stagione, poi due volte nella fase a gironi dell’anno successivo e ancora quarti di finale pochi mesi dopo. Il bilancio è di quattro vittorie dei Red Devils, un pareggio e un successo dei giallorossi. A Old Trafford ha sempre vinto lo United, tre volte su tre, con anche una batosta passata alla storia: 7-1 nei quarti di finale del 2007. Il precedente scotta, la tana del Manchester può essere uno scoglio ma la finale non è un miraggio

