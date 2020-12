ROMA – Riccardo Calafiori ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Roma. Il giovane difensore classe 2002, che ha esordito con la prima squadra contro la Juve nell’ultima giornata della scorsa stagione e che contro lo Young Boys in Europa League ha trovato il primo, splendido, gol tra i professionisti, ha firmato un nuovo accordo con il club giallorosso fino al 30 giugno 2025. “ Il rinnovo significa tantissimo per Advertisements sogna un giorno di diventare calciatore della Prima Squadra ” le parole di Calafiori al sito ufficiale giallorosso: “Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è“.