Fabio Barone, presidente di “Passione Rossa”, il più importante club di clienti Ferrari, ha compiuto il tragitto con il copilota Alessandro Tedino in 45 ore, 20 minuti e 37 secondi, battendo il celebre algoritmo che prevedeva poco meno di 49 ore

Andrea Pugliese

È stata un’impresa, di quelle che sono destinate a restare negli almanacchi. Il Ferrari Guinness World Record 2021 è stato porto a compimento, il Barone Rosso ce l’ha fatta. Che poi, all’anagrafe, non è altro che Fabio Barone, 49 anni, da oltre venti anni presidente di “Passione Rossa”, il più importante club di clienti Ferrari al mondo. Lui e Alessandro Tedino, suo copilota, sono infatti partiti a bordo di una Ferrari F8 Tributo sabato scorso da Roma, raggiungendo Capo Nord in 45 ore, 20 minuti e 37 secondi. Battendo così in una dura sfida virtuale Google Map, che prevede poco meno di 49 ore per eseguire lo stesso tragitto. “È stata un’impresa psicofisica – dice Barone, che in queste ore sta tornando in Italia, ma senza rinunciare al giusto e meritato riposo — ci eravamo preparati a guidare due giorni di seguito senza mai dormire, è vero. Ma provate anche solo a mettetevi su un divano, con la copertina a guardate la tv senza mai chiudere gli occhi per 48 ore di seguito. Ci riuscireste?”.

Le emozioni — La voglia di fare questa impresa è nata perché nel 1953 quattro romani fecero lo stesso con un Balilla. Solo che invece di 45 ore ci misero 45 giorni. Le strade erano diverse, anche le auto e le strumentazioni. Ad aiutare Barone e Tedino a rimanere svegli questa volta c’era invece un nutrizionista con i consigli alimentari per combattere il sonno (“Abbiamo mangiato degli spuntini, carne secca, barrette proteiche”, dice Barone), la control room, la diretta facebook, gli appassionati e i tantissimi messaggi di supporto. Fino alle 4 di mattina.

Il pit stop a Modena — “Una ragazza è stata molto divertente: è meglio seguire voi che dedicarsi ai classici porno”, ci scherza su Fabio. In tutto 4.287 chilometri e sette paesi: Italia, Austria, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e ovviamente Norvegia. Con undici fermate da circa 6 minuti l’una e oltre mille litri di carburante. “Per noi ferraristi il momento più emozionante non poteva che essere il pit stop di Modena – continua Barone – C’erano tanti tifosi, tante bandiere. E tanti ex meccanici della scuderia Ferrari, tra cui anche gli ex capomeccanici di Villeneuve e Schumacher. Ad andar via ci piangeva il cuore”. Ed il momento più difficile, invece? “Sicuramente la seconda notte, la più dura. La prima, infatti, eravamo emotivamente coinvolti, perché sapevamo che se non avessimo fatto il record lì non lo avremmo fatto più”.

Il percorso — Già, perché la prima notte c’è stato l’attraversamento della Germania, dove Barone e Tedino si sono ritrovati anche circa 200 chilometri di autostrade senza limiti. Lì si è fatta la differenza, spingendo sull’acceleratore. “Ma non crediate che lì si sia potuto andare a 300 all’ora, anche perché c’era un equilibrio strategico da rispettare. Se corri tanto, consumi anche tanto e poi sei costretto ad una sosta in più. Insomma, magari guadagna dieci minuti ma poi li riperdi per fare carburante…”. Poi, una volta arrivati in Scandinavia, si è trattato solo di gestire il “vantaggio” accumulato su Google Map.

Battuto Google — “In Svezia devi andare a 110 all’ora, in Norvegia i limiti sono tra 60 e 80, ma in alcuni paesini scendi anche a 40. Il fatto è che c’è una grande cultura automobilistica, tutti rispettano i limiti di velocità e tu finisci con assuefarti alla situazione. In Svezia però abbiamo scoperto un bug del nostro avversario. Per circa 80-90 chilometri Google Map prevedeva un limite di 80 chilometri all’ora, mentre in realtà si può andare a 90. Lì, probabilmente, abbiamo guadagnato anche 15 minuti”. Infine lo sbarco a Capo Nord. Felici, contenti, ma anche sfiniti dalla fatica. “Siamo passati dai 30 gradi di Roma ai 2 di Capo Nord – chiude Barone – Ma la cosa più traumatica è stata proprio la stanchezza. E’ stato bello abbracciare tutte le persone che erano lì ad aspettarci, ma eravamo storditi. E ora per un po’ non ne voglio più sapere di guidare una macchina…”.

Fonte Gazzetta.it