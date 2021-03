Cercare un vice Spinazzola e ragionare sul futuro di Calafiori che a Trigoria considerano tutti il futuro ma forse oggi ha bisogno di andare a giocare per fare esperienza. Ecco perché per il futuro la Roma interverrà sulla fascia sinistra, visto che l’ex Atalanta in questa stagione è rinato ma ha comunque bisogno di un’alternativa per tirare il fiato. Un nome che piace molto è quello di Nuno Tavares del Benfica che ha tutte le caratteristiche che cercano i Friedkin: giovane (21 anni), dallo stipendio non esagerato e di prospettiva. Pinto, ovviamente, lo conosce bene ma non è l’unico nome sulla lista.

In Italia

—

Il gm portoghese sta sondando anche il mercato italiano che però ha costi e prospettive diverse. Biraghi della Fiorentina piaceva in passato (soprattutto a Petrachi), mentre il profilo che metterebbe tutti d’accordo è quello di Dimarco del Verona, società con cui (al netto della questione Diawara) la Roma ha buoni rapporti di mercato. Il “problema” è che, eventualmente, Pinto dovrebbe andare a trattare con l’Inter, che detiene il cartellino del giocatore, a meno che il Verona non lo riscatti, come sembra, per una decina di milioni. Il suo agente, Beppe Riso, lo stesso di Mancini e Cristante, nei giorni scorsi era a Trigoria e chissà che Pinto non abbia sondato il terreno anche per il terzino sinistro che Juric quest’anno ha trasformato in uno dei migliori del campionato. Ultimo nome è quello di Emerson Palmieri: alcune voci in Inghilterra lo davano vicino al rientro a Roma, ipotesi che a lui non dispiacerebbe, ma per ora non c’è davvero nulla di concreto.