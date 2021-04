Programma

—

Questo il programma delle semifinali. L’andata, prevista per giovedì 29 aprile, si giocheranno Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal. Calcio di inizio alle ore 21 per entrambi i match. I ritorni a campi invertiti e sempre alle ore 21 si disputeranno giovedì 6 maggio. La finale è in programma mercoledì 26 maggio a Danzica (Polonia). Detentore del trofeo è il Siviglia che il 21 agosto scorso battè l’Inter per 3-2.