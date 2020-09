CAGLIARI – Si alza il livello del test e la Roma a Cagliari pareggia soffrendo. Dopo i due poker rifilati a Sambenedettese e Frosinone nelle precedenti amichevoli, i giallorossi impattano 2-2 contro i sardi allenati dell’ex Di Francesco alla Sardegna Arena. Classica gara dai due volti. La formazione di Fonseca scende in campo con il 3-4-2-1 utilizzato nel post lockdown salvo poi tornare alla difesa a 4 dopo appena 5′ di gioco. L’allenatore portoghese schiera così un 4-3-2-1 con Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Dzeko (oggi diventato papà per la terza volta con la nascita della piccola Dalia). Nella prima mezz’ora la Roma produce gioco ma sotto porta non c’è precisione: al 24′ Mkhitaryan serve Dzeko che da buona posizione col mancino non trova la porta. Al 42′ poi è l’armeno ad avere la chance più nitida dei giallorossi ma su assist di Veretout il destro dell’ex Arsenal termina alto. Chi invece non sbaglia sotto porta è il Cagliari: al 38′ Simeone crossa al centro, Joao Pedro finta il tiro e libera alla conclusione Rog che a botta sicura non sbaglia.

Al 43′ c’è il raddoppio sardo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il portiere Pau Lopez resta immobile su un campanile in area, Walukievicz sovrasta Ibanez e di testa mette in rete. Nella ripresa Fonseca torna all’origine con il 4-2-3-1: fuori Cristante, dentro Under. E al 59′ la rete della Roma porta la firma del turco: Spinazzola crossa dalla sinistra, la palla termina sui piedi di Under che col mancino batte Cragno. Due minuti dopo c’è il pareggio: Under chiude il triangolo con Karsdorp, l’olandese crossa per Dzeko il cui tocco è deviato da Cragno sui piedi di Mkhitaryan che da due passi appoggia in rete per il definitivo 2-2. Nel finale di partita c’è da registrare l’infortunio muscolare di Diego Perotti: si teme un lungo stop. E anche l’ingresso in campo di Bruno Conti jr, figlio di Daniele, ex capitano del Cagliari e nipote dell’omonimo campione del mondo e attuale responsabile del settore giovanile della Roma.

Fonseca: “Friedkin mi ha fatto una buona impressione”

“Friedkin? Ho avuto una buona impressione, è molto motivato. Avere il presidente vicino alla squadra è importante. Oggi sono soddisfatto della prestazione e anche del primo tempo perchè, anche se non siamo andati in gol, abbiamo dominato il gioco. C’è stata personalità e difensivamente il Cagliari non ha creato problemi di organizzazione. Ci sono segnali positivi”, ha dichiarato il tecnico della Roma Paulo Fonseca. Sul match: “La squadra non sarà questa, ho parlato con il presidente e con Fienga: siamo tutti d’accordo nel trovare le soluzioni per migliorare la squadra. Partiranno giocatori e ne arriveranno di nuovi”. Sui continui cambi di modulo: “Possiamo giocare con diversi sistemi di gioco. La squadra ha fatto una buona prestazione con la difesa a 4 e c’è fiducia nel possesso palla”.

