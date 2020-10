ROMA – Niente sfida con il CSKA Sofia domani per Davide Santon. Domani il terzino della Roma non ci sarà per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verranno fatti ulteriori accertamenti per verificare l’entità del problema. Il terzino non siederà nemmeno in conferenza stampa di fianco a Fonseca, al suo posto ci sarà Karsdorp alle 14.

Fonte tuttosport.com

