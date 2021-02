BRAGA (Portogallo) – La Roma di Paulo Fonseca, dopo il successo contro l’Udinese in campionato, adesso vuole proseguire la serie positiva anche contro lo Sporting Braga, nel match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. L’allenatore dei giallorossi ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia: “ Per me è sempre speciale tornare a casa, un posto dove sono stato molto felice e ho molti amici. Advertisements “.