BERGAMO – "Non so se abbia pesato l'aver giocato giovedì. Non voglio cercare alibi. La squadra ha giocato il primo tempo con grande intensità; nella ripresa abbiamo giocato come dei ragazzini, dei bambini" ha dichiarato Paulo Fonseca dopo la sconfitta in rimonta subita dalla "sua" Roma, per 4-1, sul campo dell'Atalanta. Il tecnico giallorosso ha aggiunto: " Vogliamo vincere tutte le partite. Se avessimo mantenuto l'atteggiamento del primo tempo ."E' un problema di maturità? Può essere. Ma quel che ha pesato oggi è stato il cambio di atteggiamento. Siamo stati poco aggressivi nella ripresa e ci siamo abbassati troppo, senza motivo. Senza aggressività non si può vincere una partita del genere", ha concluso Fonseca.