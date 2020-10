ROMA – Dare continuità al successo di Udine: è questo l’obiettivo della Roma in vista della sfida di domenica sera all’Olimpico contro il Benevento. Paulo Fonseca rassicura i tifosi, escludendo divergenze con Edin Dzeko: “Con lui non c’è nessun problema. Abbiamo un’ottima relazione, si sta allenando bene ed è pronto per giocare – taglia corto il tecnico giallorosso in conferenza stampa, prima di soffermarsi anche sul ruolo di Pellegrini, reduce dal gol in Nations League contro l’Olanda – Lorenzo può ricoprire diversi ruoli. Contro Juventus e Udinese in mediana ha giocato bene. E’ un elemento molto importante per la Roma, a prescindere dalla posizione”.

“Capisco la scelta di Florenzi”

Fonseca, intanto, attende di conoscere il nuovo direttore sportivo: “La società sta cercando un ds perché ne abbiamo bisogno. Si tratta di una figura che è importante per qualsiasi club. Mercato? Nessun allenatore è mai soddisfatto, ma possiamo competere con le altre squadre per la qualificazione in Champions League. Volevo che Florenzi restasse con noi visto il sistema che adottiamo. Ho parlato con lui, ma ha deciso di giocare in una squadra come il Psg e lo capisco”. Poi a proposito delle parole di Borja Mayoral che nel corso della conferenza stampa di presentazione aveva suggerito una possibile convivenza con Dzeko, il tecnico portoghese si dice scettico sulla possibilità avanzata dall’ex Real Madrid: “Possiamo giocare con due punte in momenti interni alla partita, ma per ora non stiamo lavorando su un modulo iniziale con due attaccanti”.

