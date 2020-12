TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma , si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il CSKA Sofia , valida per l’ultimo turno del girone A . Con la qualificazione e il primo posto già in tasca i giallorossi affronteranno la partita con la possibilità di utilizzarla per far recuperare la forma fisica ad alcuni giocatori e dare minuti a chi, sinora, ne ha avuti di meno in campionato. “ Domani Advertisements Milanese . Noi vorremmo avere l’opportunità di far giocare altri giovani durante la partita. E’ anche un’opportunità per migliorare le condizioni fisiche di alcuni giocatori come Diawara e Smalling . Giocherà anche Pedro perchè è indisponibile in campionato” , afferma l’allenatore portoghese.

Fonseca, l’espulsione col Sassuolo costa squalifica e ammenda

“Pellegrini? Sta bene, non capisco le critiche”

Sul suo trequartista, uscito malconcio dalla partita contro il Sassuolo: “Penso che sarà pronto per Bologna. Sa, perché ho parlato con lui, ha fatto una bellissima partita in campionato. Poi deve rimanere concentrato come normalmente fa. Le altre cose non sono importanti per il nostro lavoro. Deve rimanere concentrato per lavorare e giocare bene come sta facendo. Poi voglio aggiungere che tutte le critiche sono possibili, ma per me sono difficili da capire per un romanista che vive la Roma in un modo diverso, è un esempio e uno dei capitani. Non c’è la sensibilità per capire quanto lavora per la Roma “.

Pellegrini, esclusa lesione dei legamenti

“Fate giocare gli anticipi a chi gioca in Europa League”

Il tecnico giallorosso avanza poi una critica sulla gestione degli anticipi in Serie A : “Io non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Per me è difficile capire perché le squadre che giocano in Europa League e poi domenica. Non capisco perché Sampdoria e Genoa possono giocare di lunedì e non noi. E’ una questione di sensibilità, è difficile recuperare così. Dovremmo avere più attenzione per le squadre che giocano in Europa League“.