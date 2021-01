ROMA – Il tecnico della Roma , Paulo Fonseca , ha parlato alla vigilia della gara del 6 gennaio in casa del Crotone : “ Con la Sampdoria è stata una partita fisicamente pesante. Adesso non abbiamo tempo per recuperare e non dobbiamo pensare alle partite con Inter e Lazio . Forse cambierò 2-3 giocatori come ho sempre fatto e ho fiducia nel fare questo perchè le idee della squadra restano Advertisements “.

Le condizioni di Spinazzola

Successivamente Fonseca ha analizzato la situazione della classifica della Serie A: “Continuo a dire che le squadre che hanno fatto gli investimenti più grandi per vincere questo campionato sono Juve e Inter poi ci sono altre 5-6 squadre che possono lottare. Ad esempio il Milan sta facendo qualcosa di fantastico ed è un candidato come Napoli e Atalanta. Spinazzola sta recuperando bene e sono fiducioso che possa recuperare per la partita con l’Inter. Carles Perez sta migliorando molto e ha più fiducia, può essere un giocatore importante per noi. Mirante e Santon stanno meglio ma non sono disponibili per il Crotone. Karsdorp ha grossi margini di miglioramento“.