Molto dipenderà anche dall’Europa League. La Roma è a tre partite dalla conquista di un trofeo, il primo dopo 13 anni, il primo europeo dopo 60. Deve, però, eliminare lo United (29 aprile e 6 maggio le date) e deve poi battere in finale la vincente di Arsenal – Villarreal. Impossibile? No. Difficilissimo? Sì. Se la Roma dovesse vincere la coppa e arrivare così in Champions il rinnovo di Fonseca scatterebbe in automatico, sempre che il tecnico decida di accettare.

SCENARI

—

Perché ad oggi, con la stagione così nel limbo, a Trigoria tutti gli scenari sono possibili. Fonseca via o no? Non si sa. Mkhitaryan via o meno? Non si sa, deve ancora accettare il rinnovo. Che rosa faranno i Friedkin il prossimo anno? Pinto riuscirà a piazzare tutti i prestiti? Chi guiderà la Primavera se, come sembra, Alberto De Rossi lascerà? Quale sarà il budget del mercato? Con o senza Champions molto cambierà, ma la Roma in questo clima di incertezza ha comunque una sicurezza. Una proprietà presente, a Trigoria, un general manager con grandi poteri e senza interferenze esterne, e un gruppo di giocatori da cui ripartire. Pellegrini, Mancini, Zaniolo, Spinazzola, Villar, Ibanez e Cristante faranno tutti parte della Roma del futuro. Futuro che inizia già domani sera però, contro l’Atalanta di Gasperini.