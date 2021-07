La “Unbeatables Cup” è patrocinata dalla Mahd Academy, un ente governativo saudita che rappresenta una sorta di “incubatore” per tutte le discipline sportive di cui il Ministero dello Sport dell´Arabia Saudita voglia incentivare la crescita.

– Organizzare corsi di BLSD o CPR ( cardiopulmonary resuscitation) per atleti e non

– Donare defibrillatori a centri sportivi facendo corsi di formazione per un corretto utilizzo degli stessi

, che si affronteranno all’Artemio Franchi alle ore 19:00, sempre del 7 agosto. La formula del torneo prevede due vincitrici, una per ogni amichevole.

La sfida della Roma contro il Betis, in programma il 7 agosto alle ore 22:00 allo stadio Villamarin di Siviglia, rientrerà nella cornice internazionale della neonata “Unbeatables Cup”.

in

by

Roma, in campo il 7 agosto per la “Unbeatables Cup”: ecco l’avversaria

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy