ROMA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Braga in Europa League. Per la gara d’andata dei sedicesimi, che si giocherà in Portogallo, l’allenatore giallorosso ha chiamato 19 giocatori. Come previsto assenti Smalling e Kumbulla, mentre Ibanez dopo la botta con l’Udinese. Prima nelle coppe europee dopo il ritorno per El Shaarawy. Questo l’elenco completo: Portieri: Lopez, Fuzato,

Mirante. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Mancini, Peres, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.