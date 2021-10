I giallorossi hanno vinto una volta nelle ultime sette contro il Diavolo, che cerca un altro risultato importante in uno scontro diretto

L’11ª giornata di Serie A ha un piatto fortissimo. Domenica 31 ottobre, all’Olimpico, si affronteranno Roma e Milan. La capolista, a pari punti con il Napoli di Luciano Spalletti, fa visita alla quarta forza del nostro campionato, staccata di nove punti dalla coppia in vetta alla classifica: per Mourinho c’è un’importante occasione per accorciare notevolmente le distanze. Mentre il Diavolo vuole mandare un altro chiaro segnale al campionato.

I risultati — Dopo la batosta subita in Conference League dal Bodo-Glimt (6-1), la Roma ha conquistato quattro punti su sei in campionato: 0-0 contro il Napoli e 2-1 sul campo del Cagliari. I giallorossi cercano il primo squillo in un big match in questa stagione: fino a questo momento sono arrivate due sconfitte (3-2 nel derby contro la Lazio e 1-0 contro la Juventus), oltre al pari contro i partenopei. Discorso opposto per il Milan, che ha sempre vinto a eccezione dell’1-1 all’Allianz Stadium. E anche contro le rivali dirette per le prime posizioni (Atalanta e Lazio) gli uomini di Stefano Pioli hanno fatto la voce grossa, vincendo 2-0 contro i biancocelesti e 3-2 sul campo della Dea.

I precedenti — Nella passata stagione, nei due scontri diretti tra Roma e Milan sono arrivati un pareggio (3-3 a San Siro) e la vittoria dei rossoneri, 2-1 all’Olimpico con reti di Frank Kessié e Ante Rebic (in mezzo il gol di Jordan Veretout). La Roma non vince contro il Diavolo dal 27 ottobre 2019: 2-1 in casa grazie alle reti di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, inutile il momentaneo pareggio di Theo Hernandez. Si tratta dell’unico successo giallorosso considerando le ultime sette partite giocate tra le due squadre in Serie A, sia a San Siro sia all’Olimpico, dove nelle quattro sfide più recenti sono arrivate due vittorie del Diavolo (oltre a un pari e al successo romanista del 2019). Il match di Halloween tra Mourinho e Pioli potrebbe essere uno snodo fondamentale del campionato: secondo i bookmakers, i giallorossi partono leggermente favoriti nonostante la differenza in classifica.

