ROMA – L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha convocato 21 calciatori per la gara di questa sera all’Olimpico (ore 20.45) contro il Milan. Senza Edin Dzeko infortunato il portoghese ritrova almeno un tassello in difesa: torna in lista Marash Kumbulla, che all’andata realizzò il gol del definitivo 3-3.