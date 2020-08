ROMA – E’ Pedro Rodriguez Ledesma, meglio noto più semplicemente come Pedro il primo acquisto della Roma targata Dan Friedkin. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’ingaggio del 33enne attaccante spagnolo, che arriva a parametro zero dopo aver indossato la maglia del Chelsea nelle ultime cinque stagioni. Il giocatore ha sottoscritto un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023.

Pedro: “Entusiasta di questa nuova sfida”

“Sono felice di essere qui a Roma – ha dichiarato nella sua prima intervista in giallorosso il calciatore nato a Santa Cruz de Tenerife il 28 luglio 1987 -. Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta: spero di renderli felici”. Entrato nella Masia catalana all’età di 17 anni, Pedro nel corso della sua carriera con Barcellona e Chelsea ha collezionato ben 23 trofei, ai quali si aggiungono un Mondiale e un Europeo conquistati con la nazionale spagnola.

Fienga: “Ci auguriamo possa ampliare a Roma curriculum di successi”

“È per noi un privilegio poter accogliere nella famiglia giallorossa un calciatore dello spessore di Pedro – le parole del Ceo Guido Fienga – L’augurio che rivolgiamo a lui e a noi stessi è che possa ampliare con la Roma il suo straordinario curriculum di successi”.

