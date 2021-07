Prima trasferta per la Roma di Mourinho e prima convocazione per il capitano, Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio al flessore che lo ha costretto a saltare l’Europeo. Non ci sono invece ancora Veretout (noie muscolari), Calafiori (caviglia) e Rui Patricio. Dopo appena un paio di allenamenti, Mou lo ha lasciato a Roma a lavorare con calma. L’appuntamento per la prima amichevole fuori Trigoria – per la prima volta visibile a stampa e tifosi dopo quelle a porte chiuse contro Montecatini e Ternana – è per stasera alle 19.30 al Nereo Rocco contro la Triestina, con diretta su SportItalia e su RomaTv+.