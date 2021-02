Siete pronti? Tornano le corse su strada e il Comitato Regionale FIDAL Lazio fa da apripista lanciando la seconda edizione di “ Roma Riparte-Riparti Roma ”, manifestazione competitiva sulle distanze di 5 e 10 km nel cuore di Roma. Dopo il grande successo di settembre scorso, il Comitato Regionale ha intenzione di rilanciare l’attività su strada sì per i top runner, ma anche per tutti quegli appassionati (tesserati) della corsa su strada che a causa delle Advertisements Appuntamento domenica 7 marzo a Terme di Caracalla per un evento eccezionale, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Inserita nel calendario nazionale, “ Roma Riparte-Riparti Roma ” si svolge sotto l’egida della FIDAL.

COM FUNZIONA? – Due le competizioni organizzate da FIDAL Lazio nell’ambito della seconda edizione di “ Roma Riparte-Riparti Roma ”. Come fu a settembre, c’è una gara di 10 km a invito per i top runner, 20 donne e 30 uomini , che accenderanno la mattinata con sfide all’ultimo crono di valore. Un circuito veloce, con partenza (alle 13) da viale delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini: circuito di 2 km. Vedremo sfide eccezionali con protagonisti gli atleti italiani e internazionali.

Ma la novità e il grande messaggio lo lancia la 5 km riservata ai 600 atleti che per primi si iscriveranno nel click day (di cui parliamo più avanti). Per la gara di domenica 7, oltre all’iscrizione necessaria dal 1° marzo con il click day, da ricordare che è previsto il ritiro del pettorale sabato 6 marzo 2021 (anche con delega, allo stadio Martellini per fasce orarie dalle 10.30 alle 18, dettagli nel regolamento). Nel giorno della gara, partenze scaglionate da 100 atleti ogni 30’ da piazzale Numa Pompilio dalle 9 e arrivo allo stadio Nando Martellini, dopo un percorso a giro unico, senza ristoro. Previsti ovviamente un cronometraggio e una classifica real time per entrambe le competizioni.

IL CLICK DAY – Lunedì 1° marzo 2021 dalle 8: importanti data e orario da segnare per partecipare alla gara dei 5 km, riservata a tesserati di società affiliate FIDAL, a tesserati con enti di promozione sportiva in possesso di Runcard Eps o Runcard FIDAL (tutto subordinato alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica, dettagli nel regolamento). Il 1° marzo, dalle 8, infatti, sulla piattaforma Enternow si apriranno le iscrizioni per ritirare i 600 pettorali messi a disposizione gratuitamente da FIDAL Lazio.

Trattandosi di un click day, dunque, chi prima arriva, più possibilità ha di partecipare all’evento del 7 marzo. Da ricordare che i non tesserati FIDAL, al momento dell’iscrizione, dovranno allegare il certificato medico.

NORME ANTI-COVID – Il momento è particolare a causa della pandemia. Per questo FIDAL Lazio tiene in maniera particolare al rispetto delle norme anti-covid. Abbiamo già detto delle partenze scaglionate per la 5 km. Inoltre, gli atleti, che partiranno distanziati almeno un metro l’uno dall’altro – anche nella gara dei 10 km – manterranno la mascherina nei primi 500 metri di gara, per poi abbandonarla e riceverne una nuova a fine gara, all’arrivo, quando dovranno lasciare la zona d’arrivo per evitare qualsiasi tipo di assembramento. Ci sarà da compilare e consegnare una autodichiarazione covid e verrà misurata la temperatura a tutti gli atleti prima della partenza. Non sarà ammesso pubblico all’interno dello stadio Martellini – Terme di Caracalla.