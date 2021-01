TORINO – Cambia l’arbitro dell’incontro tra Roma e Sampdoria, in programma domani, domenica 3, alle ore 15 nella Capitale: l’Associazione Italiana Arbitri (Aia) ha ufficialmente comunicato che Marco Guida, designato come direttore di gara, sarà sostituito dal collega Daniele Chiffi della sezione di Padova, inizialmente designato come Var per lo stesso match. Guida, a sua volta, sostituirà Chiffi al Var.