ROMA – “Sono molto contento di essere qui. Sono convinto che la squadra sia più forte quest’anno”. Parola di Chris Smalling, tornato a vestire la maglia giallorossa nell’ultimo giorno di calciomercato al termine di una trattativa estenuante con lo United: ” Non vedo l’ora di iniziare, vogliamo toglierci grandi soddisfazioni”.

“Capitano? Dzeko scelta migliore”

Smalling ritrova la stessa squadra, lo stesso allenatore, ma una proprietà diversa. Le sensazioni iniziali sulla famiglia Friedkin sono positive: “E’ stato un piacere per me fare la loro conoscenza. Sono sempre presenti, hanno seguito i nostri allenamenti e ci fanno sentire in una famiglia. Mi è capitato poche volte vedere i proprietari dei club presenti e vicini a una squadra. Penso che questa vicinanza possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”. Grande affetto anche da parte dei tifosi: “Ho provato pura felicità al mio ritorno a Trigoria, non avevo mai sentito un affetto così da parte dei tifosi. Ho voglia di ricambiare questo affetto aiutando la squadra a vincere un trofeo”. Un attaccamento così forte che qualcuno vorrebbe affidargli la fascia di capitano. Il difensore inglese però lascia l’onore a Dzeko: “La Roma ha già un grande capitano come Edin Dzeko. La squadra ha bisogno di un leader in campo e fuori. E voglio lavorare su questo aspetto migliorando il mio italiano”.

Borja Mayoral: “Roma un punto d’arrivo”

In casa giallorossa è stato presentato anche Borja Mayoral, attaccante ’97 prelevato dal Real Madrid. Guai però a considerarlo il vice Dzeko: “Non mi considero la sua riserva – dice -, siamo due attaccanti diversi e io ho molta voglia di far bene per aiutare questa squadra. Da Dzeko posso imparare tanto, ci sarà una concorrenza sana tra di noi. Giocare insieme? Sì, abbiamo caratteristiche diverse. Possiamo rappresentare una buona opzione per Fonseca”. Inizialmente era stato accostato alla Lazio, poi la chiamata giallorossa: “La Roma per me è un punto di arrivo. Avevo grande voglia di firmare. Quando ho saputo che la Roma era interessata a me, mi sono subito convinto. Il Real Madrid voleva tenermi in rosa, ma alla fine ha deciso di lasciarmi andare e devo ringraziare anche il mio vecchio club se oggi sono qui”.

Fonte www.repubblica.it

