ROMA – Per Leonardo Spinazzola è stata la stagione del riscatto. L'ex Atalanta , infatti, si è messo alle spalle i continui problemi fisici e ormai è divenuto un punto fermo della squadra giallorossa: "Io credo di esser migliorato da gennaio 2020, ho giocato buone partite anche prima del lockdown, su tutte penso a Genoa e il derby – racconta in un'intervista pubblicata sul sito della Roma – Cosa . Mi sembra di vivere una stagione unica che dura dodici mesi. Quella estiva l'ho percepita come una breve pausa, come quella natalizia: nella mia testa il campionato è iniziato a giugno, non a settembre. Ci siamo portati dietro il lavoro del lockdown e le partite di giugno e luglio".

La gara d’andata con la Juve

Passando in rassegna il girone d’andata, sono due le gare che più di tutte Spinazzola rimpiange. La prima è quella con la Juve, finita 2-2 con i bianconeri arrivati al pari nonostante l’inferiorità numerica: “La ricordo come la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata. Avevamo i tre punti in pugno e il controllo della partita, ci siamo mangiati due o tre gol. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Il colpo di testa di Ronaldo è arrivato a difesa schierata. Quella è una partita che mi ha lasciato tanti rimpianti”. E poi la gara col Sassuolo, finita 0-0: “Nel primo tempo era una partita bloccata. Gli episodi arbitrali capitano, da una parte e dall’altra. Però nella ripresa abbiamo giocato anche meglio, nonostante l’uomo in meno, ma dovevamo vincerla, potevamo farcela, stavamo controllando il gioco”. Brucia ancora la sconfitta del derby (“il calcio è fatto di episodi, ma devi essere bravo a girarli a tuo favore”) mentre la vittoria sullo Spezia, arrivata dopo la scottante eliminazione in Coppa Italia, potrebbe essere stata la gara della svolta: “Noi siamo quelli, siamo un gruppo così, unito. Le sconfitte capitano, anche se nessuno le vorrebbe, nemmeno in amichevole, e noi siamo i primi a essere arrabbiati. Dopo il Derby eravamo terzi e qualcuno iniziava a dire che bisognava cacciare via tutti. Siamo i primi a essere arrabbiati, vogliamo vincere ogni partita, soprattutto il Derby, nessuno di noi vuole perdere, ma siamo terzi”.