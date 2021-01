ROMA – Tiago Pinto è di nuovo positivo al Coronavirus. Il dirigente della Roma si è sottoposto a due tamponi ed è risultato prima negativo al rapido e poi positivo al molecolare. Tiago Pinto, che aveva già contratto il virus poco prima di Natale, quando era ancora al Benfica, è sbarcato ieri a Roma, non è partito con la squadra per Crotone e lavora in isolamento nella Capitale. Come

Tiago Pinto, anche squadra e Fonseca sono stati sottoposti a test risultando negativi. L’allenatore, dopo un ulteriore check con un altro tampone risultato negativo, raggiungerà domani i suoi calciatori. A mezzanotte, invece, il restante gruppo squadra sosterrà un ulteriore Covid test per far sì che possa giocare domani alle 15.