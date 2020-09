ROMA – Lo rivedremo in campo solo in primavera. Nicolò Zaniolo si è sottoposto questa mattina presso la clinica Gelenkpunkt, a Innsbruck, in Austria a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato al ginocchio sinistro, dopo l’infortunio rimediato lunedì scorso in nazionale durante la sfida di Nations League ad Amsterdam contro l’Olanda. “L’intervento, effettuato dal professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo – si legge in una nota della Roma -. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni” per poi tornare in Italia e iniziare la riabilitazione. L’operazione, cominciata intorno alle 9.40, è durata circa due ore.

?? Terminato con successo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Zaniolo. Forza Nicolò ??#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 13, 2020

Fonte www.repubblica.it

