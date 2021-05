Le cose sono cambiate con il ritorno del capitano contro il Benevento. Romagnoli non ha sicuramente dovuto sobbarcarsi chissà quali straordinari, ma ha giocato con attenzione e un buon approccio nonostante un ultimo periodo colmo di (brutti) pensieri. In realtà anche Tomori, che era in coppia con lui, è uscito bene dal match, ma molti hanno ancora negli occhi gli errori consecutivi commessi nelle partita precedenti. Un filotto simile a quello in cui era incappato Romagnoli prima di cedergli il posto nelle gerarchie, tanto per capirci. Ora sarà molto interessante capire che cose succederà nelle prossime e ultime quattro partite stagionali, perché ora come ora Alessio, Tomori e Kjaer hanno più o meno la stessa quotazione. Già a Torino con la Juve, nella sfida delle sfide per la Champions, chi resterà fuori?

Bioritmo verso l’alto

—

Romagnoli non giocava titolare dal 7 marzo a Verona, ma in realtà la vera crepa, con esclusione secca sulla base di una scelta puramente tecnica dell’allenatore, risale a Roma-Milan del 28 febbraio. Il fatto che ieri col Benevento i rossoneri siano riusciti a tenere la porta inviolata dopo un nutrito elenco di partite (sempre quel Verona-Milan dove Alessio aveva giocato titolare per l’ultima volta), ha giovato al bioritmo del capitano e magari anche alle analisi di Pioli. Lui ha parlato nel dopogara e ha risposto in questo modo: “Io vorrei sempre giocare, poi le scelte le fa il mister. Finché sono qua, sono pronto a dare tutto me stesso. L’importante è che chi gioca dia l’anima. Se il mio futuro passa dalla Champions? Ho un altro anno di contratto, sono domande per i dirigenti e non per me”. Esatto, c’è un altro anno di contratto, e qui casca l’asino. I motivi sono noti: Romagnoli guadagna 3,5 milioni netti a stagione, Raiola ne chiede almeno 5 e quindi o si trova in qualche modo un accordo, oppure il Milan dovrà cercare un acquirente per Alessio lungo questa estate. In modo da non perderlo a zero nel 2022. Le sue parole, a rileggerle, sono piuttosto lapidarie, e forse anche fataliste. Quel “finché sono qua” sa tanto di incertezza e consapevolezza che da giugno in poi potrebbe succedere di tutto.