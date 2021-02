BERGAMO – A poche ore dal big match dell’andata di finale degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid il difensore dell’ Atalanta Cristian Romero , in un’intervista a El Pais, ha parlato dell’imminente sfida: “Questa è la partita più bella della mia carriera – ha detto il difensore -. La Champions è di un altro livello e per pensare di eliminare una squadra come il Real Madrid bisognerà fare di Advertisements “.

Romero: “Lasciare la Juve è stata la scelta migliore della mia carriera”

Ma non c’è solo la Champions nei pensieri di Romero: “Nella mia carriera quella di non restare alla Juve per andare in prestito all’Atalanta è stata la miglior scelta che ho fatto. Non avrei avuto possibilità in un grande club con una rosa piena di giocatori forti. Gasperini? Mi sta dietro e mi corregge – ha rivelato – mi parla e mi aiuta ad essere più completo, soprattutto tatticamente. Da quel punto di vista ero un disastro, invece ora mi sento più tranquillo…“.