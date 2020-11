CESENA – Non si ferma il Padova che, dopo la vittoria 2-0 a Cesena, si riprende il primo posto in classifica a +1 sul Carpi. Comincia meglio la squadra di Mandorlini subito pericolosa dopo il calcio d’inizio con Jelenic che calcia in porta da posizione defilata: Nardi respinge, sul pallone si avventa Nicastro che però spara alto sopra la traversa. Replica al 3′ Bifulco con un destro che sibila di poco al lato del palo. Il Cesena si fa vedere al 5′ con un colpo di testa di Ruffini facile preda di Vannucchi. Al 21′ ancora ospiti vicini al

vantaggio, che solo unnega al destro di. Il Padova continua a dominare e, al 25′, spreca una chance da ottima posizione, prima che al 35′ un altro tentativo aereo ditrova la gran risposta di Nardi. Si arriva così a fine primo tempo, quando il bianconero, dal limite, trova la deviazione diin angolo. La ripresa parte con il Cesena più propositivo, ma anche con ilche, al 52′, passa con iltrasformato da(concesso per fallo di Collocolo su Della Latta). Passano dieci minuti e gli ospiti raddoppiano con un bel colpo di testa diimbeccato alla perfezione da Ronaldo, è

SERIE C: GIRONE B

