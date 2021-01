Dopo la vittoria contro la Sampdoria, è tempo di relax per Cristiano Ronaldo, che ieri contro la squadra di Ranieri non ha segnato, ma ha partecipato alla costruzione dei due gol. In attesa dell’impegno di Coppa Italia contro l’Inter, previsto per martedì 2 febbraio alle 20:45, CR7 ha trascorso la domenica circondato dall’amore della sua compagna Georgina e dei tre figli più piccoli, Eva, Mateo e Alana

Martina.ha immortalato un tenero momento con la sua famiglia e ha scelto di condividerlo con i suoi follower tramite il suo profilo Instagram. L’attaccante della Juve ha postato unainsieme a Georgina e i bambini mentre si trovano tutti insime nel. “Casa dolce casa” recita la didascalia dello scatto, che ha già raggiunto più di 3 milioni di like, tra cui quelli di alcuni compagni di squadra come

Fonte tuttosport.com

