Cristiano Ronaldo ha recentemente annunciato una nuova partnership con Livescore. Proprio sul canale YouTube del sito, il fenomeno portoghese ha rilasciato una breve intervista. A CR7 è stato chiesto di ricordare i migliori momenti vissuti in carriera. I tifosi bianconeri potrebbero storcere il naso, visto che sia per la miglior partita che per il miglior gol, Ronaldo ha voluto ricordare due grossi dispiaceri dati proprio alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni: