Tra tutti i record raggiunti con la maglia della Juventus – l’ultimo quello di miglior realizzatore al mondo superando il muro delle 757 reti realizzate da Pelé – ce n’è uno negativo che tormenta Cristiano Ronaldo, ormai da un pezzo. Su punizione, il portoghese ha avuto davvero poca fortuna da quando è a Torino: ci ha provato per ben settantadue volte, è riuscito nell’intento di far gol solo una.

CONTRO SIRIGU

—

CR7 ci provava già dalla prima stagione in bianconero, quando aveva ben presto stravolto le gerarchie dei tiratori scelti fino a quel momento guidate da Pjanic e Dybala. Poca fortuna anche quest’anno, sotto la guida di Pirlo. L’ultima volta ci ha provato contro il Benevento, tra l’altro davanti alla delegazione portoghese che assisteva al match in attesa di ritrovarlo in Nazionale. Tiro dai ventotto metri, palla contro la barriera: nulla da fare. Se avrà l’occasione, ci riproverà al derby: Sirigu è già al lavoro per studiare le contromisure.