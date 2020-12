Non esistono più aggettivi per descrivere Cristiano Ronaldo. Il pluri pallone d’oro bianconero, ormai prossimo ai 36 anni, è il trascinatore indiscusso della Juventus di Andrea Pirlo che in sua assenza ha pareggiato a Crotone, in casa col Verona, a Benevento. E pure contro lo Spezia, senza Ronaldo, il risultato era bloccato sul risultato di 1-1: ma son bastati due minuti di CR7 per sbloccare tutto in quell’occasione e riuscire a portare a Advertisements casa i tre punti.

Il gol realizzato in Champions League contro la Dynamo Kiev è stato il gol numero 750 in carriera, tra club e nazionale. Un traguardo raggiunto nel giorno dell’ anniversario del suo primo Pallone d’Oro, messo in bacheca ormai 12 anni fa. Un traguardo davvero pazzesco considerando che il calciatore portoghese è in attività e non è prossimo all’appendere gli scarpini al chiodo. Advertisements Cristiano Ronaldo, si sa, è insaziabile e vuole battere ogni record, personale e di squadra. Subito dopo la fine della partita contro la Dynamo Kiev ha dichiarato sulla sua pagina Instagram il prossimo obiettivo: gli 800 gol in carriera. Un numero stratosferico, che nella storia del calcio un solo calciatore è riuscito a raggiungere e superare: Josef Bican che negli anni 40 fu capace di arrivare a quota 805 gol ufficiali.

Ronaldo vuole superare Pelè Cristiano Ronaldo ormai è ad un passo dal raggiungere Pelé nel numero di gol; l’ex campione brasiliano ha realizzato 761 reti in carriera quindi al numero 7 bianconero sono sufficienti 12 segnature per superarlo. CR7 con la rete messa a segno contro la Dynamo è a quota 750 gol, di questi 75 li ha realizzati con la maglia bianconera (Ronaldo è alla sua terza stagione in maglia juventina).

Cristiano Ronaldo uomo dei record. Punta anche Dybala Il fuoriclasse bianconero vuole superare ogni record ed essere il numero 1 sotto ogni punto di vista. CR7 ha realizzato già 75 reti con la Juventus, di questi, 50 all’ Allianz Stadium; al momento solo un giocatore ha fatto meglio ed è il suo compagno di squadra e di reparto Paulo Dybala che è a quota 58 gol.

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram