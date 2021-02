una lungoche ripercorre la storia della sua, dagli esordi fino alla Juventus, 20 anni da calciatore professionista.ha ringraziato anche tutti i suoi tifosi per gli auguri di compleanno e per il sostegno che gli forniscono ogni giorno.

In attesa della sfida di domani sera contro la Roma , Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 36° compleanno in famiglia. Il fuoriclasse della Juventus ha postato sui social una foto della torta con la bandiera del Portogallo e le candeline, rigorosamente bianconere . Nello scatto, oltre a CR7, ci sono anche Georgina e i 4 figli : Cristiano Jr, Eva, Mateo e la piccola Alana Martina. L’attaccante bianconero ha scritto anche

Ronaldo: “Il tempo vola, mi dispiace che non posso promettervi altri 20 anni di questo”

Sotto la foto con la torta, CR7 ha scritto una lunga lettera: “36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare. Il mio primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol… Il tempo vola!

Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid, da Madrid a Turim, ma soprattutto dal profondo del mio cuore al mondo… Ho dato tutto quello che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho sempre cercato di dare la migliore versione possibile di me. In cambio, mi avete dato il vostro amore e la vostra ammirazione, la vostra presenza e il vostro sostegno incondizionato. E per questo, non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Non avrei potuto fare a meno di voi.

Mentre festeggio il mio 36° compleanno e il mio 20° anno come calciatore professionista, mi dispiace che non posso promettervi altri 20 anni di questo. Ma quello che posso promettervi, è che finché continuerò, non riceverete mai meno del 100% da me!

Grazie ancora una volta per tutto il vostro sostegno e per i vostri gentili messaggi e iniziative durante questa giornata. Significa molto per me e tutti voi avete un posto speciale nel mio cuore”