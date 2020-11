LISBONA (PORTOGALLO) – Cristiano Ronaldo non è tra i titolari del Portogallo nell’amichevole contro Andorra a Lisbona. L’attaccante della Juventus, reduce dal gol segnato contro la Lazio in Serie A, si è ristabilito a tempo di record dal problema alla caviglia accusato nel finale della sfida dell’Olimpico e ha risposto alla convocazione della nazionale portoghese per gli impegni contro Andorra, Francia e Croazia. Ronaldo è alla ricerca di un

Advertisements

altro gol in nazionale per raggiungere Ferenc Puskas al quarto posto della classifica dei bomber più prolifici di sempre ma parte dalla panchina nell’amichevole a Lisbona contro Andorra. Il ct portoghese, infatti, ha deciso di lasciare in panchina il centravanti della Juve.

Segui Portogallo-Andorra LIVE sul nostro sito

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram