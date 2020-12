GENOVA – Autore di due gol su rigore nel giorno della centesima presenza nella Juve, Cristiano Ronaldo si gode anche il primo posto nella classifica dei cannonieri, alla pari di Ibrahimovic, dopo il successo per 3-1 sul Genoa: “I numeri non sono importanti – dice l’asso portoghese a Sky dopo la vittoria al Ferraris – l’obiettivo è vincere sempre, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sono contento per Advertisements Champions è sempre difficile giocare, perché siamo un po’ stanchi: bisogna cambiare il chip e il mister ci ha dato quello di cui avevamo bisogno. Tutti gli anni l’obiettivo della Juve è vincere il campionato e la Champions. Solo una può vincere, ma siamo fiduciosi e possiamo sognare di vincere qualcosa di importante “.