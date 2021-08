A pochissimi giorni dalla chiusura del calciomercato, che avverrà il 31 Agosto, si parla sempre di più del possibile abbandono della Juventus da parte del giocatore portoghese, Cristiano Ronaldo. Sono solo speculazioni, o l’addio di Ronaldo è sempre più vicino? Una cosa è sicura c’è stata una rottura tra il giocatore ed il club.

In tanti potrebbero pensare che il possibile abbandono di Ronaldo è sceso come un fulmine a ciel sereno, ma in realtà il calciatore è da mesi che fa trapelare indirettamente il suo desiderio di cambiamento, e la sua voglia di provare qualcosa di diverso dalla Serie A e la Juventus nonostante sia la squadra favorita dai siti per le scommesse online calcio .

Infatti si vocifera di un abbandono da tempo ormai. Non troppo tempo fa si speculava del possibile arrivo di Ronaldo al Real Madrid, smentito poi direttamente dal calciatore attraverso il suo profilo social. Le parole di Cristiano Ronaldo: “ Ci sono state moltissime voci ultimamente e articoli che hanno associato il mio nome a diverse squadre di diversi campionati…sono stufo di tutto ciò e per il momento mi concentro solamente sulla mia carriera e sul mio lavoro,” con questa affermazione il giocatore negò il possibile trasferimento al Real, ma non negò apertamente le possibilità del suo trasferimento dalla Juventus.

Effettivamente, il giocatore non ha mai direttamente affermato di voler abbandonare il club, non ha mai dato garanzie, ma le sue parole incerte fanno intravedere una possibile rottura con il club bianco-nero. Non molto fa Ronaldo durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport affermò: “Che io resti alla Juve o vada via, qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio”. Ma al di là delle parole ci sono i fatti che rendono la situazione sempre più chiara.

Infatti, il procuratore del calciatore dei 5 Pallone d’Oro il 25 Agosto ha preso il primo volo per Torino, non per una semplice visita ma, per discutere il possibile sbarco di Cristiano Ronaldo al Manchester City o al PSG, dopo che i due club hanno espresso l’interesse nei confronti del campione. Il 26 Agosto, Mendes, consapevole di non ricevere un no dalla Juventus, ha incontrato l’amministrazione del club per parlare delle proposte ricevuto dal PSG e dal Manchester City. Purtroppo dopo un’ora e mezza di colloquio non si è arrivati ad una conclusione concreta, in quanto l’agente non ha portato proposte certe sul tavolo dei bianco-neri.

Ma la Juventus dichiara apertamente di voler chiudere al più presto questa situazione e di non voler aspettare passivamente spronando il calciatore a parlar chiaro e di uscire da questo stato d’incertezza. In fin dei conti, è ormai chiaro che qualcosa ha portato alla rottura tra Cristiano ed il club bianco nero, dal Silenzio del calciatore difronte alle telecamere, ai tifosi amareggiati, e a quella chiamata di Ronaldo al suo procuratore mettendolo alla ricerca di nuove squadre alternative alle Juve. Tutto però rimane ancora incerto e avremo le nostre risposte definitive con la chiusura del calciomercato della Serie A, martedì 31 Agosto.