“Precious moments!”, scrive Cristiano Ronaldo per commentare l’ultima foto postata su Instagram. Eh già, i momenti passati in famiglia, anche per una star come lui, sono unici e bisogna slavaguardarli, nonostante tutto. L’immagine ritrae CR7 insieme ai quattro figli e a Georgina Rodriguez mentre pasteggiano felici tra bibite, snack, palloncini, tavolino e sedie colorate per i piccoli. Questi attimi di relax servono anche per rilassarsi ed arrivare mentalmente sereni alla Advertisements