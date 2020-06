Cristiano Ronaldo sarà ancora della Juve? “Sicuramente sì, non ci sono dubbi”. A febbraio il ds bianconero Paratici ribadiva l’intenzione di tenere in Italia il campione portoghese per vincere il “Triplete”. Cadute nel nulla le indiscrezioni su un interessamento del Paris Saint-Germain, ora è il Chelsea a mettere sul tavolo un’offerta monstre da 120 milioni di euro. La notizia è stata diffusa da un noto giornalista spagnolo del quotidiano AS.

Pjanic al Barça se Arthur accetta la Juve

Secondo i media inglesi invece il Chelsea sarebbe interessato anche a Miralem Pjanic, da tempo “promesso” al Barcellona. La trattativa con i blaugrana va avanti, ma la Juve insiste per avere Arthur. Il brasiliano però vorrebbe rimanere a Barcellona e per ora ha respinto l’ipotesi di trasferirsi in Italia.

Inter: via Lautaro, ecco Hakimi

I catalani insistono con l’Inter per avere Lautaro Martinez. Nonostante l’ostacolo della clausola rescissoria da 111 milioni di euro la trattativa resta apertissima, anche perché l’argentino vorrebbe giocare con Leo Messi. L’ultima offerta del Barça è di 90 milioni di euro più una contropartita da decidere. Intanto Marotta si prepara all’assalto per Achraf Hakimi, difensore marocchino del Borussia Dortmund ma di proprietà dal Real Madrid. Il Real però chiede 60 milioni per il suo cartellino. Per l’attacco invece è saltato fuori il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo di mercato del Milan di qualche anno fa.

Rifondazione Milan: Jovic, Kuds e Kululu

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia nel Milan è partita la rivoluzione targata Gazidis. Il primo passo sarà l’arrivo di Ralf Rangnick per costruire la nuova squadra. Andrà via Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe essere sostituito dall’attaccante serbo Luka Jovic del Real Madrid. Per la difesa c’è il difensore classe 2000, Pierre Kululu, attualmente capitano del Lione Under 19. Un altro obiettivo è il ghanese Mohammed Kudus, un centrocampista offensivo che gioca nel Nordsjælland in Danimarca.

Nainggolan in viola con Cistana

Lavori in corso anche nella Fiorentina. La prima novità riguarda l’allenatore con l’arrivo di De Zerbi dal Sassuolo. L’obiettivo numero uno è Radja Nainggolan, che lascerà Cagliari per fare ritorno all’Inter. Il “Ninja” non rientra nei piani di Antonio Conte e potrebbe finire in viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Nel progetto di Commisso c’è anche Andrea Cistana, difensore del Brescia. Il presidente Cellino non lo venderà per meno di 7 milioni.