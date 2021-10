Quando si parla di Cristiano Ronaldo il file che raccoglie le sue innumerevoli statistiche deve essere sempre pronto per un possibile aggiornamento, con aggiunta di record. Questa volta al fenomeno portoghese è bastato relativamente poco. Ronaldo è sceso in campo con il suo Portogallo nell’amichevole con il Qatar ed ha così superato Sergio Ramos, diventando il calciatore con più presenze in una nazionale europea (181).

E non è finita qui

—

Un record destinato a crescere ancora, dato che il numero 7 continua a giocare, mentre il centrale spagnolo sembra uscito dai radar di Luis Enrique. Adesso l’ultimo baluardo da superare per il primato mondiale è il malese Soh Chin Ann con le sue 195 presenze. Dopo il record ottenuto per le presenze con i club in Champions lo scorso 29 settembre ora il bis con il calcio delle nazionali. E, ovviamente, il portoghese non si limita solo a scendere in campo. Ronaldo, infatti, ha anche sbloccato la gara contro il Qatar con un semplice tap-in all’interno dell’area piccola – dopo un clamoroso liscio del difensore avversario – segnando così il gol numero 112 con la maglia della sua nazionale. La voglia di continuare a superare tutto e tutti non termina mai.